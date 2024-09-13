Депутат Пилипенко: беспричинное урезание стипендий студентам незаконно

В России сегодня средняя студенческая стипендия составляет 4,5 тыс. рублей. Ее урезание без всяких причин в отдельных вузах – незаконно, подчеркнула член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
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