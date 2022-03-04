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Большунов об отстранении сборной России от Кубка мира: «Там на самом деле небезопасно – нашу фуру раскрасили. Поведение норвежцев очень недостойное»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) отстранить сборную России от заключительных этапов Кубка мира.

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