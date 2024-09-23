США несколько дней назад расширили санкции против Российской Федерации. Авторы китайского издания Baidu отметили, что терпение правительства РФ скоро закончится, а для США настанут тяжелые времена, сообщает АБН24.
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