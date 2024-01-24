Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года. В четвертьфинальном матче россиянин одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 7:5 (7:4), 6:2, 3:6, 5:7, 6:4.
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