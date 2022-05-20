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В Сети распространился слух о новой уязвимости в Telegram

В Сети распространился слух о новой уязвимости в Telegram

Издание gazeta.ru со ссылкой на руководителя департамента аналитической компании T.Hunter сообщило, что в Telegram обнаружена новая критическая уязвимость, позволяющая злоумышленникам перехватывать управление над аккаунтами пользователей и каналами.

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