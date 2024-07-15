12 случаев, когда маркетологи-экологи вешают нам лапшу на уши

Так или иначе каждый из нас становится жертвой рекламы. В 2019 году человеком года стала Грета Тунберг — юная экоактивистка, которая своей обличительной речью заставила людей по всему миру задуматься об экологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии