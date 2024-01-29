Новосибирская область усилила позиции в Национальном туристическом рейтинге

Девятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов совместно провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России».