На станции Рыбацкое волонтеры помогли больше 500 пассажирам за два дня

Свыше 500 пассажиров получили помощь волонтеров на станции Рыбацкое в Санкт-Петербурге за два дня. Специалисты помогают жителям ориентироваться из-за временных изменений в движении пригородных поездов Московского направления.
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