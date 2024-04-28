Россия запустит первую в мире космическую систему наблюдения за Арктикой

Россия первой в мире создала космическую систему, которая позволит непрерывно наблюдать за Арктикой. Второй метеоспутник, разработанный для этих целей, приняли в эксплуатацию, сообщается в telegram-канале «Роскосмоса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии