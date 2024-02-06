На Украине объяснили необходимость мобилизации событиями столетней давности

Телеканал «1+1» объяснил мобилизацию на Украине событиями Гражданской войны Мобилизация на Украине необходима, поскольку недостаток военных помешал обретению независимости Украинской Народной Республикой (УНР) во времена Гражданской войны.
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