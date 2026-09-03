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Подарок премьера Бельгии Нарендре Моди растаял из-за жары

Подарок премьера Бельгии Нарендре Моди растаял из-за жары

Премьер Бельгии Барт Де Вевер хотел подарить премьеру Индии Нарендре Моди шоколадную копию монумента «Ворота Индии», но не довёз её из-за жары.

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