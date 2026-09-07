В России планируют сделать зарплаты медиков менее зависимыми от премий 

К 2027 году в России разработают единую систему оплаты труда медицинских работников. Согласно новым правилам, гарантированный оклад без учёта компенсаций должен составлять не менее 50% от всей зарплаты.
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