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Царьград

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В России планируют сделать зарплаты медиков менее зависимыми от премий 

В России планируют сделать зарплаты медиков менее зависимыми от премий 

К 2027 году в России разработают единую систему оплаты труда медицинских работников. Согласно новым правилам, гарантированный оклад без учёта компенсаций должен составлять не менее 50% от всей зарплаты.

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