Реакция премьера Британии на интервью Путина оказалась предсказуемой

Риши Сунак, вслед за канцлером ФРГ Шольцем, назвал интервью, которое дал президент России Такеру Карлсону, “смехотворным”Премьер-министр Британии Риши Сунак раскритиковал интервью, данное президентом России Владимиром Путиным американскому журналисту-ультраконсерватору Такеру Карлсону.
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