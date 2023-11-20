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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кривцов перед Кубой: «Надеюсь наконец сыграть за сборную. Буду доказывать, что не ошиблись во мне»

Кривцов перед Кубой: «Надеюсь наконец сыграть за сборную. Буду доказывать, что не ошиблись во мне»

Игра между национальными сборными состоится сегодня в Волгограде. — Знаете хоть одного игрока сборной Кубы? — Да вроде нет.

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