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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер о «Ливерпуле» при Ираоле: «Не самое удачное начало, но никто не станет обвинять тренера. Футболисты уже давно играют плохо»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер звявил, что не винит главного тренера Андони Ираолу в проблемах мерсисайдцев на старте сезона.

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