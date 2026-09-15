Каррагер о «Ливерпуле» при Ираоле: «Не самое удачное начало, но никто не станет обвинять тренера. Футболисты уже давно играют плохо»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер звявил, что не винит главного тренера Андони Ираолу в проблемах мерсисайдцев на старте сезона.
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