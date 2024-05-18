Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут эффективно противостоять натиску российской армии на Харьковском направлении, у Запада есть серьезные вопросы относительно обороны ВСУ, такая проблема может повториться на других участках фронта, так как Киев перебрасывает под Харьков резервы.