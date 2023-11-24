Екатеринбуржцам оставили только один гайд-парк

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил список общественных мест, в которых свердловчане могут без согласования с властями собираться для выражения мнения по различным актуальным вопросам (так называемых гайд-парков).
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