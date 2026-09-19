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Старшеклассникам добавят около 140 часов занятий с 2027 года

Старшеклассникам добавят около 140 часов занятий с 2027 года

С 1 сентября 2027 года минимальная учебная нагрузка для учеников 10–11-х классов вырастет примерно на 140 часов.

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