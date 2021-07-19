Любопытно, однако

72 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vera Dobryagina
    Статья хорошая, правильная. А тот, кто до конца не дочитал, и писать до конца не умеет, как видно...Кому тут не живёт...«Всё пропало!» и ...
  • Леонид Алексеев
    Соске Ленке Брюсовой:Волки против Стал...
  • Александр Япринцев
    В. Неизвестно- ты, писака, хоть сам прочитай что накалякал, вот именно таких дураков в америке и не хватает.«Всё пропало!» и ...

Те, кто "...не вписались в рынок..."-поколения рожденных в 50-х, 60-х, и 70-х годах. Так их вообще вычеркнули из всех списков?

Те, кто "...не вписались в рынок..."-поколения рожденных в 50-х, 60-х, и 70-х годах. Так их вообще вычеркнули из всех списков?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Те, кто ".не вписались в рынок."-поколения рожденных в 50-х, 60-х, и 70-х годах Как мы уже с Вами сообразили, уважаемые наши читатели, очень многие из наших поколений, рожденных в 50-х, 60-х, и 70-х годах, не вписались в рынок.

Вернуться к статье
6511
Обсудить
testorr
и че? о чем памфлет?
HotRS
Да думаем мы много о чем. Толку от этого?
Евгений Натесов
Как все закручевается перед выборами... И что страшно, пиндоская фишка про социализм, про СССР некоторым западает в голову. Хохлов кружевными трусиками купили, а россиян хотят "назад в СССР" купить.
Юрий Б
Сомневаюсь я, что вы являетесь успешным предпринимателем. Для успеха необходимо время и трудолюбие. А вы не пропустите ни одного случая с утра до поздней ночи чтобы не ущепить социалистический строй. Сколько вы за это получаете если не секрет? Только не печеньками.
HotRS
В СССР ты бы работал по специальности, учителем ИЗО и черчения, а не вахтером.
Евгений Натесов
Нисколько. Но с удовольствием бы получал.
Евгений Натесов
Я и сейчас бы работал по специальности, но не хочу.
HotRS
Не, не работал бы. Сейчас не нужны умеющие чертить своими руками. Молодежь сейчас не может даже кубик в аксонометрии изобразить. Я уже не говорю о перспективе. А ИЗО, развивающее творческую мысль, и подавно не нужно. Сейчас учат только определенным алгоритмам.
Евгений Натесов
ИЗО в школе преподают. Черчение изжило себя. Последний раз я преподовпл ИЗО в 10 году - творческие программы. А вот в советское время былт рисование и никакого творчества.
HotRS
До сих пор в депо стоят настоящие паровозы. Казалось бы, в век электро и дизелей, они никому не нужны. А если ядерный взрыв, то современная техника будет всего лишь тоннами никому не нужного металлолома. Даже не ядерный взрыв, а всего лишь электромагнитный импульс. А оружие такое реально есть. Да что там оружие, в Америке чуть ли не полстраны стало из-за вспышки на солнце. Кроме знания программ, умеющих чертить, ручками надо уметь делать все. Компьютеры, плоттеры, принтеры и прочие диджитайзеры это всего лишь инструменты, облегчающие рутину. Вот именно, что в сов. время было рисование, а не графика, живопись, скульптура. Нет этого и сейчас. Далеко не все станут новыми никасами сафроновыми или эрнстами неизвестными, но занятия сами по себе это уже развитие мозгов.
Евгений Натесов
Пипец, ты тормоз. А ничего, что каждое поколение умнее предыдущего?.. А в случае с тобой, так это вообще рывок вперёд.
Владимир Eвтушенко
Дебил, США всегда были против СССР. И уж никак социализм не может быть пиндосской фишкой. Ты просто подлец.
Владимир Eвтушенко
Потому, что ты лодырь.
Александр Виноградский
Люди холопского звания Сущие псы иногда (с)
Александр Виноградский
Просто Вашим детям не повезло с учителем рисования
HotRS
Да, умнее. Я в 7-8 лет умел менять камеры на велосипеде. И даже клеить встык. Силенок, правда, не хватало покрышку одеть. А соседский 14-летний пацан такой умный, что пытался поменять камеру без снятия колеса с велосипеда. В 14 лет я уже собирал так называемые моторчики из запчастей, потому что на купленном мне Орленке я в 10 лет попал в аварию и велосипед восстановлению не подлежал и велосипедов мне больше не покупали. Подавляющее большинство современной молодежи не умеет делать то, что я запросто делал в их возрасте. Сказать, что они по компьютерной части гении я тоже не могу. Я в свои 60 с лишним знаю намного больше них. Они, в массе своей, могут только шариться в инете и искать прикольные видео. Это умнее? А я в их возрасте сам паял передатчики на средние волны.
Евгений Натесов
А ты что, поколение?
Евгений Натесов
А вот дети говорят наоборот. Правда они уже не дети.
HotRS
Мое поколение, всё поголовно, чем то увлекалось. Одни собирали мопеды, другие паяли передатчики и крутили друзьям музыку или просто общались. Нынешнее поколение не умнее ни на йоту. Просто живет в других реалиях. А реалии таковы, что им не нужно уметь выточить из железной болванки вручную напильником на уроках труда молоток или на токарном станке какую-нибудь железку. Пусть она и нафиг не нужна, но она выточена своими руками.
Евгений Натесов
Каждое поколение одно и тоже. Ты дед-пердет. Сидишь на лавочке возле подъезда и шмакаешь - а вот мы...
HotRS
У тебя прогрессирующий склероз. Ты не помнишь, что писал и начинаешь сам себе противоречить. Терь понятно, почему ты не работаешь учителем.
Татьяна Чайка
Чушь написана)))Я из поколения ,родившихся в 50х и не имевшая связей с большими капиталами)))И что???Начнем с того,что квартира у меня кооперативная и в 90х Жизнь заставила «вертеться» и даже не в 90х,а уже в 88году)))Просто послеинститутскую жизнь вынуждена была расчитывать на себя(отец-добытчик семьи умер на 5 курсе моего обучения))))Кто жил пассивно,тот и не вписался,плыл по течению и стали тонуть.Кто рассчитывал на государство тот и «утонул»,мозги не сработали(как и халява развращает)))
Александр Виноградский
Посмотрел список Форбс, но Вашего милого прозвища Чайка не обнаружил
Александр Грелев
Оба автора в чём то правы,но забыли некоторые моменты,что успешно бизнесом могут заниматься не более 3-5 % населения любой страны,не "соориентировались" и те кто хорошо работал,но не был приспособлен заняться бизнесом.Не хочется далее писать,что прекрасно "не учли" перестройщики.И ещё от себя добавлю авторам.Чтобы моя семья держалась на плаву,мы с женой пахали с утра до вечера,а у меня в неделю получалось поспать 2-3 ночи (две работы и соотвественное расписание).И последние,чтобы мозги сработали их нужно подготовить к этому,а с населением целой страны поступили как с человеком не умеющим плавать.Прежде чем критиковать нужно хорошо изучить историю вопроса и не основываться на своём опыте-вам могло просто повести.
Александр Виноградский
Вы имели в виду - повеЗти?
Александр Грелев
В древней Спарте избавлялись от стариков и больных детей,чем это закончилось?
Александр
Не избавлялись.Это миф.
Vera Dobryagina
Мифы - это в Древней Греции.
Александр
А Спарта и была в Древней Греции.
Владимир Eвтушенко
Спарта была страной безграмотных. Ни одного произведения искусства, ни одного учёного она миру не дала. Было микроскопическое государство, исчезло, не оставив никакого следа.
Vera Dobryagina
И что, то что тут написали, кому-то не известно? Всё понятно - кто вписался -кто не вписался - какая разница, сейчас-то уже фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь. А по факту - единицы отхватили народных богатств, и жируют, а основная масса порядочных людей - выживает, а то и бедствует. И сейчас, и при СССР, всё зависело от связей, знакомств и денег.
Александр Грелев
Полностью с вами согласен,но сейчас рыночные отношения,а беды остались теже.
Vera Dobryagina
Так сейчас жизнь для молодых. И поколение 50-60-70х, в неё уже не впишется. Наши беды с нами и остались, хоть рыночные отношения, хоть нет, тут вы правы.
Георгий Корнев
Может быть в москвабаде и молодёжь и вписалась. Или работающих в магнитах и пятёрочках к вписавшимся отнести?
Vera Dobryagina
Молодёжь из Пятёрочек и Магнитов тоже вписалась. Просто для них, видимо, это предел мечтаний. А мечты у всех разные.
Александр Грелев
Очень рад,что мой взгляды разделяют другие люди.
vi vi
Базарное нытьё. Всё, что с нами произошло, происходит всегда и во всём мире. Что в Югославии легко? Скоро созреют и бывшие союзные республики. Будет ещё веселей.
Владимир Eвтушенко
Демагогия и пустословие.
Vladimir Lioubimcev
Большинство ушло в бандиты.
Александр Кравченко
Да в рынок то не вписались,ладно.Тем более,что это и не рынок был,а толковище воровское. Вот как бы нам теперь в войну не вписаться.
Александр Клюянов
Фатализм... Самое печальное в статьях и заметках как о прошлой советской действительности, так и о настоящих проблемах, порождённых олигархо-банко-чиновничьим капитализмом: если народ и упоминается, то как обречённая пассивная биомасса, из которой и над которой устанавливается власть 3-5% от её численности. Крайне дефицитны аналитические статьи, указывающие не только на причины гибели первого в мире социалистического государства, но и рисующие перспективу неизбежной трансформации сегрегационного ново-буржуазного порядка в новые формы социализма. Но теория без практики мертва. Пока народу есть чем кормиться, пока его головы забиты извращениями и страшилками продажных СМИ, в нём не появятся "буйные". А без вожаков, без организации, без мощной объединительной Идеи народа нет, есть режимом поражённое в правах "толерантное" население.
Татьяна Браун
Ну и нагорожено.
Леонид Попивняк
...очередной безымянный аффтор без роду и племени публикует свои укуренные мысли в инете....)))))...забавно))))))
Владимир Eвтушенко
Это ты, холуй буржуев, про себя сказал.
Pciha Ivanova
Пока ОНИ сдохнут от пресыщения, МЫ отправимся в Рай с голодухи!
Евгений Натесов
Что, прям опухла от голодухи?..
Евгений Натесов
Хорошо было в СССР. Кто не вписался в совок - расстрелять или, в лучшем случае, на Колыму...
Александр Виноградский
И как это Вы увернулись от карающего меча? Сексотили помаленьку?
Евгений Натесов
Так я вписался.
vladimir bedarev
В рынок не вписались те, которые ответственности испугались.
Владимир Eвтушенко
ложь.
Юрий Ded
В рынок не вписались те кто не приучен врать воровать и отбирать чужое . Те у кого и до сегодняшнего дня осталась совесть .
Игорь Кузнецов
Врали и отбирали всегда. Были нормативы - я не мог устроится на вторую работу на 100%, только на 50% (пол-ставки). Конечно я находил того, кому нужна просто отметка что он работает. И его записывал, сам работал. Это что обман государства или как?
Владимир Eвтушенко
Я работал дворником на полную ставку помимо основной работы. А если на основной работе, так5 и сейчас платят лишь 0,25, от силы 0,5, но никогда не двойную.
Александр Виноградский
ДА!!!
Евгений Натесов
Как воровали в Союзе... Поголовно несли.
Игорь Кузнецов
Конечно. "таким требованиям не многие" - с такими ошибками только лопатой работать. "Немногие" пишется слитно :-)
Александр Виноградский
Если подразумевается или тем более присутствует противопоставление?
Yak Vit
Задолбали со своей СССРией! 😠 Вот вам её краткая история! 😬 Как только умер Ленин, оказалось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий — предатель. Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого и изгнали из СССР. Но через пару лет оказалось, что Каменев, Зиновьев и Бухарин тоже враги и вредители. Тогда доблестный товарищ Генрих Ягόда их расстрелял. Чуть позже Ягόду, как вражеского агента, расстрелял Ежов. Но через пару лет оказалось, что и Ежов не товарищ, а обычный предатель и вражеский агент. И Ежова расстрелял Берия. После смерти Сталина все поняли, что и Берия тоже предатель. Тогда Жуков сверг и расстрелял Берию. Но вскоре Хрущёв узнал, что Жуков - враг и заговорщик. И сослал Жукова на Урал. А чуть позже вскрылось, что и Сталин-то был врагом, вредителем и предателем. А вместе с ним и бόльшая часть Политбюро. Тогда Сталина вынесли из мавзолея, а Политбюро и примкнувшего к ним Шепилова разогнали честные партийцы, во главе с Хрущёвым. Прошло несколько лет и выяснилось, что Хрущёв был волюнтаристом, проходимцем, авантюристом и врагом. Тогда Брежнев отправил Хрущева на пенсию. Вскоре Брежнев умер и выяснилось, что он был маразматиком, вредителем и причиной застоя. Потом было ещё два маразматика, которых никто и запомнить не успел, потому что дохли, как мухи. Но тут пришел к власти молодой, энергичный Горбачёв. И оказалось, что вся партия была партией вредителей и врагов, но он-то сейчас всё исправит... Вот тут-то СССР и развалился! А Горбачёв оказался врагом и предателем. 😂
Vera Dobryagina
Спасибо, насмешили)))
Александр Виноградский
Уже несколько раз и под разными никами этот текст. Может, от себя что умное скажете?
Евгений Натесов
Я его скопирую и тоже буду выкладывать. А что в тексте не так?
Александр Третьяк
Автор забыл о спекулянтах, фарцовщиках
Горский Виктор
Дело в том, что СССР Сталин строил под себя, любимого, исповедуя Маркса на словах, он гнул страну через колено. Он в кошмарном сне не видел тех своих собутыльников, которым после его смерти пришлось делить власть. Не могла долго существовать эта система, которую создал Сталин и которая держалась в 30-40-х гг. на страхе и безальтернативности. Мало того, что выбор был не велик, не так просто было уйти с предприятия, тем более из колхоза. Колхозы вообще система эксплуатации которой в ХХ в. не знала ни одна страна (разве только где-нибудь в Африке или Азии). Посмотрите систему оплаты колхозников - https://hystory.mediasole.ru/nischenskie_dohody_stalinskih_kolhoznikov - это явно не худшие колхозы! И следует учесть, что эти 23-37 копеек ЗА ТРУДОДЕНЬ(!), после деноминации, они станут более привычными поколению 60-70-80 гг., как 2-4 копейки! Неужели нормально нынешнее мыслящие, и, в общем-то, уже не голодающее население хотело бы работать за такие "бабки"! А ведь треск стоит, что Сталин к 1953 г. восстановил страну до довоенного уровня! А ведь действительно, почти восстановил! ВОТ УРОВЕНЬ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ, и никто не смел сказать слово поперёк! По табличке видно, что пришедшие на смену Маленков, Берия, первым делом в 2-3 раза увеличили закупочные цены! (а следовательно и стоимость трудодня). Но (Сталин ещё в почёте, а по сему в колхозе его имени на трудодень подняли с 23 аж до 75 коп (с 2-х до 7 коп, после деноминации!), "им. Калинина" (бывш. глава правительства СССР!) с 19 коп. до 60-ти! (с 2 до 6 коп.!). По сему, уже ни о каких ежегодных снижениях цен 1 апреля, в День Дурака уже речи быть не могло!Страна разваливалась экономически! После 1953г. было время проедания того, что Сталин накопил благодаря жесточайшей эксплуатации своего населения, не создав предпосылок для развития, т.к. его не интересовала экономическая составляющая государства, которая не создавала военный потенциал, для распространения соц. лагеря на весь земной шар (не забывайте с 1950 г. , три параноика: Сталин, Мао и Ким Ир Сен, развязали войну, практически с США(!), думая, что у них вот-вот появится боевое ядерное устройство. Сталин с 1949 г. по 1953 г., увеличило вооружённые силы в 2 раза, доведя их до 5,6 млн. чел. НО! Боевое атомное оружие, пошедшее в серию, будет взорвано только 23 августа 1953 г., после того, как Маленков в июне заключит мир с США. СССР надорвался, все мусолят хрен знает что, а жизнь государства, определяет - ЭКОНОМИКА, а не трёп о "новом" человеке, которого сколотили в стадо, и который кроме безропотности в СССР ничего не приобрёл, довольствуясь ожиданием благ, которые иногда, ему спускали с верха!
Горский Виктор
Или посмотрите это, - почему одни тоскуют и другие не очень по тем временам - https://von-hoffmann.livejournal.com/221637.html

Картина дня

наверх