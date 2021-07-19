Те, кто "...не вписались в рынок..."-поколения рожденных в 50-х, 60-х, и 70-х годах. Так их вообще вычеркнули из всех списков?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Те, кто ".не вписались в рынок."-поколения рожденных в 50-х, 60-х, и 70-х годах Как мы уже с Вами сообразили, уважаемые наши читатели, очень многие из наших поколений, рожденных в 50-х, 60-х, и 70-х годах, не вписались в рынок.