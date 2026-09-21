Химия мозга может объяснить, чего не хватает искусственному интеллекту: учёные предложили биохимическую модель памяти

Новая модель связывает память не только с обработкой информации, но и с химическими процессами, которые сопровождают эмоциональные и физиологические реакции Учёные предложили искать главное отличие человеческого интеллекта от ИИ в химии мозга: авторы новой работы считают, что память и мышление нельзя описывать только электрическими сигналами и вычислениями: важную роль могут играть взаимодействия нейронов, астроцитов, окружающего клетки матрикса и химических веществ.