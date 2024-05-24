В Ижевске на ремонт проезда Копрового методом холодного ресайкланга выделено более 31 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт поиск подрядчика на ремонт проезда Копрового методом холодного ресайклинга — технологии восстановления и укрепления дорог путём снятия слоев старого асфальта, их дробления, а затем смешивания с вяжущими материалами и дальнейшей укладкой на дорогу.