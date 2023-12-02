«Иркутский алфавит». В сквере Кирова начали создавать скульптуры-буквы изо льда

2 декабря 2023 года в городе Иркутске стартовал ледовый фестиваль «Иркутский алфавит». В рамках фестиваля мастера создадут ледяные скульптуры, каждая из которых будет обозначать какую-то букву алфавита и одновременно символизировать что-то, связанное с нашим городом, регионом, с Байкалом.
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