«Иркутский алфавит». В сквере Кирова начали создавать скульптуры-буквы изо льда

2 декабря 2023 года в городе Иркутске стартовал ледовый фестиваль «Иркутский алфавит». В рамках фестиваля мастера создадут ледяные скульптуры, каждая из которых будет обозначать какую-то букву алфавита и одновременно символизировать что-то, связанное с нашим городом, регионом, с Байкалом.