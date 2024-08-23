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В Харьковской области назвали число контролируемых Россией населенных пунктов

В Харьковской области назвали число контролируемых Россией населенных пунктов

В Харьковской области около 50 населенных пунктов находятся под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ), такое число назвал глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с ТАСС.

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