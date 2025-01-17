Врач Малиновская рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

Прежде чем отправиться на крещенские купания, необходимо провести предварительную подготовку. Для этого рекомендуется принимать контрастный душ, закаляться и спать с приоткрытым окном, советует Светлана Малиновская, врач-реабилитолог из Видновской клинической больницы Московской области.
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