Врач Малиновская рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

Прежде чем отправиться на крещенские купания, необходимо провести предварительную подготовку. Для этого рекомендуется принимать контрастный душ, закаляться и спать с приоткрытым окном, советует Светлана Малиновская, врач-реабилитолог из Видновской клинической больницы Московской области.