🎊Коллектив Центра молодежи поздравляет педагога дополнительного образования, мастера ФИДЕ Сергея Дмитриевича Кравченко с днем рождения! 🎊 Пусть всё в жизни будет просто, Как на шахматной доске, Много личностного роста Пожелаем мы тебе.