Соседка Чарли Шина попыталась задушить его

Соседка американского актера Чарли Шина попыталась задушить его. По словам офицеров полиции, соседка актера, 47-летняя женщина, ворвалась в его дом и напала на мужчину, когда он открыл дверь, услышав стук.
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