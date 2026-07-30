Эксперт Чебров спрогнозировал риск мегаземлетрясения на Камчатке

Сейсмолог рассказал о вероятности повторения мощного землетрясения в регионе.Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров высказал своё мнение относительно перспектив повторного возникновения сильного сейсмического события на полуострове.
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