Я горю! Прощайте!

ЮВ

Юрий Во

Надо бы более обширно показать достижения Украины.. Ведь это украинцы выкопали Черное море и были фараонами в Древнем Египте. Кстати, Америку они тоже первые открыли. Да с что там говорить - УКРАИНЦЫ - это народ, который дал жизнь всему человечеству, ибо первый человек на Земле - был украинцем !