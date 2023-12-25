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Я горю! Прощайте!

Я горю! Прощайте!

Это фотография Юрия Гагарина через несколько часов после приземления. Здесь нет его знаменитой "гагаринской" улыбки.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Надо бы более обширно показать достижения Украины.. Ведь это  украинцы  выкопали Черное море и были фараонами в Древнем Египте. Кстати, Америку они тоже первые открыли. Да с что там говорить - УКРАИНЦЫ - это народ, который дал жизнь всему человечеству, ибо первый человек на Земле - был украинцем !
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1 час.
Buster
Гагарин СУПЕРГЕРОЙ!!!! А Пиндостан Величайшие брехуны всех времён !!!
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1 час.
B
Buster
Ну а хохлосрань , это ж они солнце разожгли , и создали солнечную систему , ХЕРОИ ХЕРОВЫ
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1 час.

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