Страна и люди
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Страна и люди

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Звезду бондианы вызвали в суд после прогулки в Йеллоустонском национальном парке

Звезду бондианы вызвали в суд после прогулки в Йеллоустонском национальном парке

В США актера Пирса Броснана, наиболее известный по роли Джеймса Бонда в четырех фильмах про агента «007», вызван в окружной суд штата Вайоминг за прогулку по термальным зонам Йеллоустонского национального парка.

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