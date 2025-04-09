Матросов рассказал, за что полюбил третью жену — с Куликовой было иначе

Актер признает, что без своей супруги он бы не справился. Денис Матросов стоп-кадр программы "Судьба человека"Денис Матросов трогательно поздравил с днем рождения свою нынешнюю супругу Оксану Рудич-Каструбину.
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