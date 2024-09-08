Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как относиться к заявлениям Пентагона о "малой ценности" ударов ВСУ в глубь России?

Как относиться к заявлениям Пентагона о "малой ценности" ударов ВСУ в глубь России?

ЕЛЕНА  ПАНИНА Пентагон заявил, что снятие ограничений на способность Украины наносить удары в глубь территории России будет иметь "очень малую стратегическую ценность", поскольку-де Россия уже вывела почти все свои вооружения за пределы досягаемости, сообщает Bloomberg.

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