Полищук: Россия открыта к обсуждению предложений по достижению прочного мира

Алексей Полищук, директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил, что Россия открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению справедливого и прочного мира.
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