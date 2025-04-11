Полищук: Россия открыта к обсуждению предложений по достижению прочного мира

Алексей Полищук, директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил, что Россия открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений, учитывающих современные реалии и ведущих к устранению первопричин украинского кризиса и достижению справедливого и прочного мира.