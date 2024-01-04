ВС РФ сорвали девять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 4 января сообщил, что российские артиллеристы за сутки девять раз не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении«В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», — приводит его слова «РИА Новости».
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