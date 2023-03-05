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Участие Варана в матче с «Ливерпулем» под вопросом – он пройдет фитнес-тест. Магуайр или Линделеф могут выйти вместо него

Участие Варана в матче с «Ливерпулем» под вопросом – он пройдет фитнес-тест. Магуайр или Линделеф могут выйти вместо него

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может не сыграть с «Ливерпулем» из-за травмы. Как сообщает Daily Mail, сегодня днем Варан пройдет фитнес-тест, на основании которого будет сделан вывод о его готовности выйти на поле.

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