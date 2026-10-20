@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); 1 Joris Nieuwenhuis 1:03:37 2 Niels Vandeputte Alpecin-Premier Tech Development Team 0:13 3 Felipe Orts Euskaltel — Euskadi 0:15 4 Jente Michels Alpecin-Premier Tech Development Team 0:27 5 Yordi Corsus Pauwels Sauzen — Altez Industriebouw Cycling Team 1:17 6 Lander Loockx Unibet Rose Rockets 1:27 7 Mees Hendrikx Team Bomba Join 1:30 8.
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