ЕЭС: системы РФ и Белоруссии работают стабильно после ухода Балтии из БРЭЛЛ

Выход стран Балтии (Эстонии, Литвы и Латвии) из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области, они работают стабильно.
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