Турция готовит России второй фронт?

В последние дни резко осложнилась ситуация в Горном Бадахшане. На памирском участке границы Афганистана и Таджикистана скапливаются боевики, которых власть в Кабуле планирует вытеснить из страны.
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