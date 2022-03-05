Аргументы недели

97 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Подкупать иуд. Сулить золотые горы простакам.Делегация США нап...
  • holms sherlok
    вот и вся политика америка, делать все что себе выгодно... остальных давить, уничтожать......а что ответят на вопрос ...Делегация США нап...
  • Алевтина Нещебная
    МОЛОДЦЫ ТАК ДЕРЖАТЬ УНИЧТОЖАЙТЕ ВСЕХ УКРОФАШИСТОВ  АЗОВ АЙДАР ПРАВЫЙ СЕКТОР СС-ГАЛИЧИНА ЭТИ ВСЕ СОЗДАЛ ФАШИСТКУЮ АРМИ...Конашенков: подра...

Турция готовит России второй фронт?

Турция готовит России второй фронт?

В последние дни резко осложнилась ситуация в Горном Бадахшане. На памирском участке границы Афганистана и Таджикистана скапливаются боевики, которых власть в Кабуле планирует вытеснить из страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх