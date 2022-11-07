Военное обозрение

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Американцы пытаются убедить Туркмению, что санкции против России ей только на пользу

Американцы пытаются убедить Туркмению, что санкции против России ей только на пользу

Выступая на брифинге в туркменской столице, помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что американские власти ведут работу со своими коллегами из Туркменистана в направлении нейтрализации влияния антироссийских санкций на экономику страны.

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