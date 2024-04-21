Наподдавший ринг-герл боец ММА принес свои извинения

Довольно известный, в основном, по своим скандалам, боец смешанных единоборств Али Хейбати публично принес свои извинения перед «девушкой в ринге», которой он отвесил пинок по ягодицам перед поединком с Аркадием Осипяном.
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