Витамины A, B6, D и E связали со снижением риска рака кишечника

Международная группа ученых опубликовала в журнале Frontiers in Nutrition результаты исследования, согласно которым высокое потребление витаминов A, B6, D и E связано со снижением риска развития колоректального рака.
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