"Красная армия положила конец немецкому бахвальству": что писал ТАСС 23 февраля 1945 года

23 февраля в России и на постсоветском пространстве ежегодно празднуют День защитника Отечества. С 1922 по 1946 год этот праздник назывался День Красной армии, с 1946-го по 1949-й — День Советской армии, позже вплоть до 1992 года — День Советской армии и Военно-морского флота.