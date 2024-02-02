The Sun: экс-футболиста сборной Боливии Хауреги застрелили во время матча

Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги умер во время товарищеского матча в Мексике. Как сообщает The Sun, во время игры спортсмен подошёл к кромке поля, чтобы попить воды, и в этот момент злоумышленник произвёл в него шесть выстрелов.