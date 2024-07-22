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Выпущен инструмент для быстрого восстановления Windows. Для пострадавших от обновления CrowdStrike

Выпущен инструмент для быстрого восстановления Windows. Для пострадавших от обновления CrowdStrike

Microsoft представила инструмент для быстрого восстановления Windows после сбоя обновления CrowdStrikeMicrosoft выпустила инструмент восстановления для помощи ИТ-администраторам в оперативном возвращении в рабочее состояние компьютеров Windows, пострадавших от неисправного обновления CrowdStrike.

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