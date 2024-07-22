Выпущен инструмент для быстрого восстановления Windows. Для пострадавших от обновления CrowdStrike

Microsoft представила инструмент для быстрого восстановления Windows после сбоя обновления CrowdStrikeMicrosoft выпустила инструмент восстановления для помощи ИТ-администраторам в оперативном возвращении в рабочее состояние компьютеров Windows, пострадавших от неисправного обновления CrowdStrike.
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