Названы самые востребованные автомобили до 2 млн рублей в России

Самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России стали Lada, Kia и Toyota. Об этом говорится в исследовании экспертов сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто», с которым ознакомились «Известия» 3 ноября.
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