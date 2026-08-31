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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Металлург» подписал с Кадышевым двусторонний контракт на два года. «Югра» получила денежную компенсацию

« Металлург » объявил о подписании Кирилла Кадышева . Клуб КХЛ совершил обмен с «Югрой» – в обратном направлении отправлена денежная компенсация.

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