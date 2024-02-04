Перепись населения насчитала в РФ шесть вымерших и заснувших языков

В результате последней Всероссийской переписи населения были обнаружены 155 живых языков согласно аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения» от Института языкознания РАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии