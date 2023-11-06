Прокурор Смоленской области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей провели совместный прием предпринимателей

В прокуратуре Смоленской области состоялся совместный прием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам нарушения их прав в сфере предпринимательской деятельности, который провели прокурор региона Сергей Карапетян и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Алексей Ефременков.
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