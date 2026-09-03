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FiNE NEWS

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Путин подчеркнул важность усиления системы ПВО в ответ на атаки на инфраструктуру

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) отметил необходимость продолжать укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за атак на объекты инфраструктуры.

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