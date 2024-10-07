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«Авито»: Россияне чаще хотят приобрести жилье в Москве и Санкт-Петербурге

«Авито»: Россияне чаще хотят приобрести жилье в Москве и Санкт-Петербурге

Среди городов-миллионников россияне чаще всего хотят приобрести жилье в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме этого, желание купить квартиру в родном городе наблюдается Перми (80%), Екатеринбурге (82%), Казани (82%) и Уфе (85%).

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
На хрен нужна этот мацквабад и пидорский питер мне и в моем Крыму в Симферополе хорошо. А еще лучше было без этих понаехавших москвисей и питерцев.
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