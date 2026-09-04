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Азиатские рынки завершили неделю разнонаправленно

Азиатские рынки завершили неделю разнонаправленно

Фондовые индексы Японии, Китая и Индии завершили неделю в плюсе, тогда как австралийский рынок немного снизился.

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